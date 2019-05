Så kom EU-kandidat Erik Poulsen op i lygtepælene

Tarm: Klokken er lidt i 12 lørdag. På Åboulevarden i Tarm er en gruppe af mænd og kvinder klar til at gå i gang, men de må første starte klokken 12.00, så armbåndsuret bliver studeret flittigt.

De deler sig i to grupper, hvor den ene gruppe via fodgængerfeltet går over vejen med valgplakater under armen. De skal i gang med at sætte valgplakater op for den lokale EU-kandidat fra Venstre, Erik Poulsen.

Kandidaten er selv til forårsmarked på Ausumgaard for at markedsføre sig, men Venstres 18 lokale partiforeninger har alle plakathold ude, fortæller kommuneformand HC Tylvad.

- Vi har 420 plakater med Erik Poulsen og 30 med Morten Løkkegaard, vi skal have sat op i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag, forklarer han.

Rundt om ved alle indfaldsveje til kommunens byer kommer der i løbet af lørdag eftermiddag plakater op for alle partier, der stiller op til EU-valget.

Der er også et folketingsvalg på vej, men plakaterne for folketingskandidaterne må vente, indtil statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet folketingsvalget.

Så kan alle de gode placeringer være taget af EU-kandidaternes plakater, men det er der også råd for.

I Tarm kommer der to Erik Poulsen-plakater op i nogle lygtepæle. Når folketingsvalget er udskrevet, så kan den ene plakat skiftes ud med en folketingskandidat.