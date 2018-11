Så kom 2+1-vejen på finansloven - borgmesteren er begejstret

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop besluttet at sætte 18 millioner af til en VVM-redegørelse, der er en forløber for 2+1-vejen til Herning. Fantastisk nyhed for borgere og erhvervsliv, siger borgmester.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) gik på weekend med armene helt oppe over hovedet.

Fredag eftermiddag stod det nemlig klart, at den længe ønskede udvidelse af vejen mellem Herning og Ringkøbing er rykket helt tæt på. Regeringen og Dansk Folkeparti har nemlig landet en finanslovsaftale, som betyder at der er sat 18 millioner kroner af til den indledende VVM-undersøgelse til 2+1-vejen.

- Det er en helt fantastisk god nyhed både for vores borgere og for erhvervslivet her i kommunen. Den vejudvidelse er afgørende, og vi har arbejdet for den i mange år. Vi skal selvfølgelig huske, at det foreløbigt "kun" er VVM-undersøgelsen, men den gennemfører man kun, hvis man samtidig ønsker at prioritere vejen, siger en meget glad borgmester.

Kommunens satte i sommeren turbo på lobbyarbejdet for vejen ved at hyre bureauet Primetime til at øge det politiske pres på Christiansborg. Om firmaet nu skal stryges af den kommunale lønningsliste er for tidligt at sige.

Det var Dansk Folkeparti, der sørgede for at det vestjyske vejprojekt overhovedet blev en del af finanslovsforhandlingerne. Partiet havde nemlig en længere liste med asfaltønsker med til finansministeren. Og den endte Venstre-ministeren og de øvrige regeringspartier altså at godkende.

Folketingsmedlem Dennis Flydtkjær er "super tilfreds" med at vejen omsider er banet for den helt nødvendige 2+1-vej.

- Nu har vi politisk forpligtet os til at realisere vejen. Der har været rigtig mange gode argumenter for at udvide den og de lokale argumenter har gjort indtryk. Nu får vi gang i step ét. Så Arla, Vestas og andre virksomheder roligt udvide produktionen, hvor de ligger i dag, for der er en bedre vejforbindelse på vej, præcis som de har efterspurgt, siger Flydtkjær, der torsdag formiddag var 99 procent sikker på at der blev penge til VVM-undersøgelsen.

Fredag eftermiddag var de 18 millioner så skrevet ind i den endelige finanslovsaftale.