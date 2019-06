Så er det med at komme af sted - valgstederne er åbnet

Ringkøbing-Skjern: Så lød startskuddet til folketingsvalget årgang 2019, hvor i alt 4.221.387 danskere har mulighed for at stemme.

Her i kommunen er der i alt 25 steder, hvor de stemmeberettigede kan kigge forbi med deres stemmeseddel og aflevere deres lille personlige bidrag til, hvordan Folketinget kommer til at se ud fremadrettet.

I ROFI-Centret ventede Bjarne Christensen og hustruen Tove på, at valgstedet åbnede.

- Det er første gang, vi er mødt så tidligt, men vi havde ikke andre planer, og så ville vi da lige finde ud af, om et folketingsvalg også bliver ringet i gang, sagde Bjarne Christensen, inden døren blev åbnet, og byrådsmedlem Gitte Kjeldsen (V) ringede valget i gang.

Valgstederne er åbne helt frem til klokken 20, men der er ingen grund til at vente, for de valgforordnede sidder klar til at registrere dig som vælger. Og mon ikke der også er lidt slik eller en småkage til vælgerne.

Er nogen stadig en smule i tvivl om, hvem det lige er, man skal stemme på, er der stadig mulighed for at snuppe kandidattesten på Dagbladets hjemmeside www.dbrs.dk.

Uanset hvad - godt valg og se nu at komme af sted. Sofavælgere skal vi helst ikke have for mange af.