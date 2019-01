Så er det en kendsgerning: Ja til Rema1000 i Skjern

Samtidig kan Remas udvalgsvarebutik på 400 kvadratmeter være vanskelig at indpasse i bymidten, mener forvaltningen, der peger på, at placeringen ved Rema kan være attraktiv for en række udvalgsvarekæder, hvilket styrker den samlede detailhandel i Skjern.

Hertil lyder svaret fra forvaltningen, at kommunen fastholder muligheden for at etablere en udvalgsvarebutik indenfor lokalplanområdet, men anerkender, at det kan have en negativ påvirkning på bymidten.

Foreningerne kan omvendt ikke støtte afvikling af udvalgsvarebutikker i bymidten og foreslår, at det fremover ikke skal være muligt at etablere almindelige udvalgsvarebutikker udenfor bymidten og dermed heller ikke ved Rema.

Uenig med Coop

Coop leverede et syv sider langt høringssvar, hvori man betvivler, at kommunen lovligt kan vedtage lokalplanen for Rema1000.

Her svarer forvaltningen, at kommunen har hjemmel i planloven til at gennemføre ændringer i kommuneplanen.

Desuden afviser forvaltningen Coops påstande om, at kundegrundlaget for en Rema1000 ved ringvejen ikke er stort nok, og at Rema-butikkerne blot kunne etableres i bymidten.

"Etablering af en tidssvarende dagligvarebutik og udvalgsvarebutik med centrale placeringer i Skjern bymidte vil sandsynligvis indebære opkøb og nedrivning af flere ejendomme. Etableringen vil da bl.a. forudsætte, at der ikke er tale om bevaringsværdigt eksisterende byggeri, og at de nuværende ejendomsejere har mulighed for at sælge og til priser, der gør investeringen rentabel. Det kan endvidere være vanskeligt at etablere det ønskede antal parkeringspladser", skriver forvaltningen.

Udvalgsformand John G. Christensen (S) hilser vedtagelsen af Rema-lokalplanen velkommen.

- Forvaltningen har redegjort for de indsigelser, der er kommet, og det har udvalget taget ad notam, siger han.

Han er lodret uenig i Coops advarsel om, at Rema-butikken vil få "mærkbar skadevirkning på bymidten".

- Erfaringen viser, at dagligvarebutikker nok er hinandens konkurrenter, men også kan trække øget omsætning til. Det bliver et aktiv for Skjern at få en butik af denne karakter. Det gælder om at give folk så mange valgmuligheder som muligt. Hvis man får øget konkurrence, er der håb om, at priserne falder, siger John G. Christensen.

Rema-lokalplanen skal nu omkring økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse, hvilket flertalsindstillingen fra teknik- og miljøudvalget blot gør til en formalitet.