Så er der liv på Bundgaards Hotel igen: Kinesisk restaurant åbner tirsdag

BORRIS: Så er der igen kinesisk mad på menukortet i det tidligere Bundgaards Hotel i Borris.

Tirsdag den 9. juli klokken 17 åbnes dørene til restauranten, der får navnet Kineseren. Det oplyser restauranten på sin Facebook-profil, hvor der vises en video med restaurantchef Chi Wai, som fortæller om alt det, der bliver serveret på stedet.

- Vi glæder os til at se jer, siger Chi Wei i videoen.

Bundgaards Hotel har den seneste tid været under renovering. Tidligere på året blev den købt på tvangsauktion af Margit og Benno Gosvig, som har brugt nogle måneder på at sætte bygningen i stand. Det indvendige er klar, men som det fremgår af Facebook-opslaget, håber selskabet på gæsternes forståelse for, at den udendørs renovering fortsætter, mens restauranten er åben.

Udover restaurant skal bygningen rumme byens sundhedshus.