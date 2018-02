SSP: Landbetjent har været savnet

Nyt samarbejde

Claus Meiners chef, lederen af SSP-arbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune John Jensen, tilføjer dog, at man har været rigtig godt tilfreds med samarbejdet med med lokalpolitiet i Skjern i de 100 dage, der er gået, siden landbetjent-stillingen i Tarm lukkede:

- Vi har oplevet, at politiet har gjort alt, hvad de kunne, for at få et godt samarbejde op at stå, og at de har prioriteret arbejdet meget højt. Selvfølgelig vil der altid være et tab i forhold til det nære lokale kendskab, som landbetjentene havde, men politiet har gjort hvad de kunne, for at gøre op for tabet, og de har faktisk også fået nogle nye samarbejdsformer op at stå, som vi har været rigtig glade for, siger John Jensen.