SF'er om Venstre og Socialdemokratiets kampagne: De må føle sig pressede

Ringkøbing-Skjern: Det giver anledning til undren blandt lokale folketingskandidater, at borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S) forleden stod som afsendere på en fælle annonce, hvor de opfordrer vælgerne til at stemme på V eller S for at sikre Ringkøbing-Skjern maksimal indflydelse på Christiansborg.

I annoncen står folketingskandidaterne Annette Lind (S) og Kenneth Mikkelsen (V) med et tov i hænderne og trækker i samme retning

- Jeg troede helt ærligt, at det var løgn, og at billedet var manipuleret. Noget nogen, der ikke kan lide partierne, havde lavet, siger han om kampagnen.

SF'eren ser annoncen som et udtryk for desperation blandt de to store partier.

- Frygten for, at andre kandidater skulle blive valgt, er nu så stor, at de store partier med store reklamebudgetter har slået pjalterne sammen. De vil hellere holde med hinanden end give plads til andre, mener Andreas Albertsen.

Han mener, at folketingsmedlemmer som Andreas Steenberg (R) og Dennis Flydtkjær (DF) må undre sig over annoncen. For borgmesteren og viceborgmesteren har begge kunnet opleve, hvordan de to har løftet lokale emner som Nationalpark Skjern Å og 2+1-vejen fra Vestjylland til Christiansborg.

- Man kan spørge sig selv, hvad der er mest værd - et folketingsmedlem fra et stort parti i opposition eller et folketingsmedlem fra et indflydelsesrigt støtteparti, siger Andreas Albertsen.

Dennis Flydtkjær (DF), der er valgt i Ringkøbingkredsen, undrer sig over, at det bliver fremstillet som om Socialdemokratiet og Venstre er alene om at have indflydelse på Christiansborg.

- Det er en smule magt-arrogant, må man sige. Den annonce vil jeg have i erindringen, næste gang borgmesteren eller viceborgmesteren inviterer på kaffe for at snakke om, hvordan vi løser fælles udfordringer. Jeg tror, vi kommer længst med samarbejde på tværs, når vi skal løfte lokale sager. Ikke ved at køre en kampagne på, at alle andre partier er ligegyldige, siger Dennis Flydtkjær.

Annoncens slet skjulte henvisning til stemmespild, hvis Kristendemokraterne ikke opnår valg, virker mærkværdig, mener Andreas Albertsen fra SF.

- For mig handler valget om at give vælgerne mulighed for at sætte deres kryds ved den kandidat eller det parti, der står for de ting, der betyder mest for dem. Det er en ærgerlig tilgang, at man skal tænke taktisk, allerede inden man går i stemmeboksen, siger han.