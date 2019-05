SF kræver handling: Det ligner endnu en forkert afgørelse fra Ringkøbing-Skjern

SF mener, at kommunen havde mulighed for at forlænge kræftsyge Hilde-Kristin Reed Mogensens sygedagpenge. Hvis ikke, skal reglerne laves om, mener partiet.

Ringkøbing-Skjern: Sagen om Hilde-Kristin Reed Mogensen, der får frataget sine sygedagpenge og sendes i jobafklaring blot tre dage efter en kræftoperation, får SF til lokalt og nationalt at kræve handling.

Folketingsmedlem og ordfører på området, Kirsten Normann Andersen, udtaler:

- Ser vi på reglerne vil jeg mene, at det er muligt for Ringkøbing-Skjern Kommune at forlænge sygedagpengene i denne her sag. Det er tilfældet, fordi borgeren har udsigt til at blive rask og fordi der er tale om alvorlig og livstruende sygdom, som borgeren dør af, hvis hun ikke behandles. Vi har allerede behandlet en del sager fra netop Ringkøbing-Skjern om forkerte afgørelser. Det her ligner endnu en. Men lad mig sige det helt klart: Hvis denne fortolkning af reglerne er rigtig, så skal reglerne laves om.

Pia Vestergaard, byrådsmedlem for SF, vil diskutere sagen i beskæftigelsesudvalget:

- Det er virkelig svært at være alvorlig syg, men en fyreseddel eller mistede sygedagpenge er det sidste, man har brug for, mens man kæmper sig tilbage til livet. Det er pinligt for vores kommune, at vi lader syge borgere i stikken på den her måde. Vi skal have ændret kulturen i beskæftigelsesforvaltningen. Borgerne skal i centrum.

Folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern, Andreas Albertsen, mener, at maskerne i det sociale sikkerhedsnet trænger til at blive strammet.

- Det kan ikke være meningen med sygedagpengereformen, at syge borgere skal fanges i systemet og miste deres ydelse, inden deres situation er afklaret. Efter et valg vil SF arbejde for at lukke hullerne i reformen. Her skal alle muligheder overvejes grundigt, for eksempel bedre muligheder for dispensation og forlængelse af ydelsen. Vi får forhåbentlig et magtskifte og en S-ledet regering, hvor vi i forhold til sygedagpenge-området vil arbejde for, at syge borgere ikke mister deres ydelse og fanges i systemet, siger han.