SF-forslag afvist

Ringkøbing-Skjern: Der er brug for at sende et kraftigt signal til Kommunernes Landsforening, som lige nu er i gang med at forhandle overenskomst med landets folkeskolelærere om, at der er brug for reelle forhandlinger for at undgå en konflikt.

Det mener SF, som på byrådsmødet tirsdag havde stillet forslag om at presse på med en opfordring til Kommunernes Landsforening om at indgå den aftale om lærernes arbejdstid, som lærerne efterspørger.

- Der står meget på spil. Lærerne har brug for en fair arbejdstidsaftale, så de arbejder på de samme betingelser, som alle andre kommunalt ansatte. Vi er som kommune arbejdsgiver for lærerne, og derfor kan vi godt sende et klart signal til vores forhandlere, at der er brug for et reelt udspil til lærerne, sagde SFs gruppeformand Pia Vestergaard.

SF stod dog helt alene med den holdning. Både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre fastslog, at man må respektere den danske model, som betyder, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler overenskomster uden politisk indblanding.