SF forlanger undersøgelse af kommunens rolle i Vesterhav Syd-sagen

Ringkøbing-Skjern: Niels Rasmussen fra SF beder nu borgmester Hans Østergaard (V) iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af kommunens ageren i sagen om Vesterhav Syd-møllerne. Borgmesteren skal dernæst redegøre for undersøgelsen på et åbent byrådsmøde.

Niels Rasmussen har stillet ti konkrete spørgsmål, der tager sigte på at placere et ansvar hos personer i det politiske system og eller i forvaltningen.

Niels Rasmussen spørger blandt andet, hvor der i styrelsesloven eller forvaltningsloven er hjemmel til, at en kommunalt ejet havn kan uddelegere sine høringsbeføjelser til et adhoc-udvalg med deltagelse af private virksomheder med åbenlyse økonomiske interesser i, at høringen falder ud til deres fordel?

Dernæst lyder spørgsmålet, "hvem i det politiske system eller forvaltningen har i sin tid givet grønt lys for, at havnens ledelse/bestyrelse overgav sin høringsret til havnens aktører?"

Niels Rasmussen mener, at kommunens manøvrer i sagen om de kystnære havmøller har rod i en politisk kultur, der blev skabt i byrådet fra 2010 til '14. Vesterhav Syd-projektet dukkede op i 2012.

- Beslutninger blev lukket om få personer. Det er Vesterhav Syd et eksempel på. Vi synes ikke, det er rimeligt over for det daværende byråd, at man traf så vidtgående beslutninger uden at oplyse om baggrunden. Derfor borer vi i sagen, siger Niels Rasmussen og peger på flere eksempler på mistænksomme forhold.

- Det virker påfaldende, at læserbreve fortæller, at turistforeningen ikke er blevet hørt reelt. Jens Kirk skriver, at daværende borgmester Iver Enevoldsen fortæller dem, at de ikke vil blive hørt længere. Hvad er det for en kommune vi har med at gøre? Det skulle være et demokrati, men det virker som om, det er få, der bestemte det hele, siger han.

Dagbladet: Hvad kan sagen få af konsekvenser?

- Nu lytter vi til borgmesterens kommende redegørelse. Har vi begået fejl, og er der foregået noget fordækt? Er der truffet beslutninger på et forkert grundlag? Så må vi se, hvad vi kan gøre. Der er ingen tvivl om, at sagen er kørt lukket. Er der sket overtrædelser af styrelsesloven eller forvaltningsloven, bør der placeres et ansvar, siger Niels Rasmussen.

SFs krav om en redegørelse kommer nu, hvor sagen om Vesterhav Syd synes afgjort, idet Vattenfall har afvist at ændre på placeringen.

Niels Rasmussen vil dog ikke opgive håbet om en sidste øjebliks redning.

- Vi ser jo nu, at flere og flere landspolitikere kommer og siger, at der bør findes penge til, at vi undgår højspændingsledningerne. Når det gælder Vesterhav Syd, ved vi, at der skal betales erstatning til sommerhusejerne, og vi risikerer tilmed mistede turistindtægter. Facit er, at det vil være billigere at betale erstatning til Vattenfall og få møllerne længere ud. Og vi ved jo også, at der nu kan opføres havmølleparker uden statstilskud, siger Niels Rasmussen.

