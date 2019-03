Ringkøbing-Skjern: Der er sket udskiftning i toppen af den lokal SF-afdeling.

Efter to år som formand for SF Ringkøbing Fjord er Anders Peter Hjort Hansen fra Ringkøbing blevet afløst af Mikael Pedersen fra Lyne. Den nu forhenværende formand fortsætter dog i bestyrelsen, oplyser partiforeningen.

Ifølge den nye formand får det kommende folketingsvalg topprioritet i bestyrelsen, og lokalforeningen er klar, pjecer er blevet trykt, og plakaterne er klar til at blive sat op, så snart valget bliver udskrevet.

Den lokale kandidat Andreas Albertsen ser også frem til valgkampen.

- Jeg tror, det bliver en fantastisk valgkamp. Jeg mærker en enestående gejst omkring det her projekt. Vi skal væk fra den fattigdomsskabende politik. Vi skal gøre Danmark til et grønnere land og en mere bæredygtig energipolitik. Kan vi nøjes med regeringens pyntegrønt, mens klimaforandringerne buldrer derudaf? Nej det kan vi ikke. Vi skal en helt anden vej, lød det kampberedt fra Andreas Albertsen på generalforsamlingen.

SFs nye formand for byrådsgruppen, Niels Rasmussen, havde fokus på de kommunale budgetforhandlinger, hvor han understregede, at målsætningen for SF er at friholde kommunens svageste borgere i den kommende sparerunde.