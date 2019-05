S-viceborgmester efterlyser en midtbane-regering

Søren Elbæk (S) gør sig nu til talsmand for en kommende regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre. Flere lokale folketingskandidater bakker op.

Ringkøbing-Skjern: Mens folketingskandidaterne landet over sidder og venter på, at statsministeren trykker på den berømte valgkamp, så har viceborgmester Søren Elbæk (S) allerede et bud på, hvordan den kommende regering skal se ud.

I et debatindlæg i dagens udgave af Dagbladet slår viceborgmesteren på tromme for en midterregering bestående at Socialdemokratiet og Venstre.

- Det logiske opbrud i dansk politik burde være en dannelse af en SV-regering. De to partier har gennem de seneste 20 år placeret sig på den politiske midtbane. Herfra verden går. Lad os få skabt et nødvendigt oprør fra midten i dansk politik, skriver Søren Elbæk.

Han er langt fra alene om at gå rundt med tankerne om et regeringsfællesskab mellem rød og blå blok. Da Dagbladet 1. april arrangerede vælgerduel mellem Kristendemokraternes folketingskandidat Kristian Andersen og Venstres Kenneth Mikkelsen blev de to herrer enige om, at det kunne være en god løsning, hvis Socialdemokraterne og Venstre fandt sammen i en ny regering.

En måned senere på arbejdernes internationale kampdag var socialdemokraternes folketingsmedlem Annette Lind heller ikke afvisende, fastslog hun til 1. maj-festen i Spjald.

- I første omgang går vi efter en ren socialdemokratisk regering. Men i anden runde kunne det godt være en mulighed, sagde hun.

Viceborgmester Søren Elbæk har gennem sit kommunalpolitiske arbejde oplevet, at S og V ikke har problemer med at samarbejde, og det kan sagtens overføres til landspolitik - også selv om det seneste eksempel er 40 år gammelt, og at Anker Jørgensen og Henning Christophersens samarbejde dengang ikke fik særlig lang levetid.

Elbæk er godt klar over, at det store stridspunkt er, hvem der skal være statsminister. Men det kan løses med en aftale om, at posten går til det parti, som får den største vælgeropbakning.

Læs hele Søren Elbæks synspunkt her.