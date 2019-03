S undrer sig: Hvor er garantien til akutklinikken

Folketingsmedlem Annette Lind (V) har forsøgt at få statsministeren til at svare på, om han vil fremtidssikre akutklinikkerne - men uden held.

Ringkøbing-Skjern: Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for nylig var ude og garantere, at landets 21 akutsygehuse vil overleve en kommende sundhedsreform, så kniber det med løfterne til akutklinikkerne som den i Ringkøbing.

Det konkluderer folketingsmedlem Annette Lind (S), som undrer sig over, at statsministeren ikke har ønsket at svare på hendes spørgsmål om fremtiden for akutklinikken i Ringkøbing.

- Han nægter simpelthen at svare. I stedet henviser han til, at det er en sag indenfor sundhedsministerens område. Det er mærkeligt, at han den ene dag godt kan forholde sig til sygehusenes fremtid, men den næste vil han ikke sige noget om akutklinikkerne, som er vigtige at fastholde i områder, hvor der er langt til nærmeste akutsygehus, siger hun.

Annette Lind forsøger nu at få en garanti fra sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V).