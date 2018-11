S lægger op til ydmyg valgkamp

Ringkøbing-Skjern: Mens socialdemokraterne fortsat ømmer sig efter de verbale bank, som partiet fik efter kommunalvalget for et år siden, så er spekulationerne om den næste valgkamp begyndt.

Og her vil tingene blive grebet helt anderledes an. Borgmesterambitionerne og de store armbevægelser vil blive erstattet af fokus på politiske resultater.

- Vi kommer til at gå mere ydmygt til valgkampen. Sidste gang blev fokus lagt på de tre spidser. Det betød, at der var 100 gode kandidater, som ikke var så synlige. Det er ærgerligt, siger formand for Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern, Per Kamp Stefansen.

- Det betyder ikke, at vi vil undlade at gå efter borgmesterposten, men vi ved godt, at det bliver rigtig svært, siger han.

Per Kamp Stefansen fortæller i dagens avis, at partiets vælgere fortsat er vrede, og føler sig svigtede, fordi partiet gik til valg på at vælte Venstre, men endte med at lægge stemmer til, at der fortsat kunne sidde en Venstremand på borgmesterkontoret.