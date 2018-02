S-formand vraget på generalforsamling

Hans Pinderup ville gerne have fortsat som formand for Socialdemokratiet. Men kort tid før generalforsamlingen dukkede en udfordrer op, som vandt afstemningen. Pinderup er skuffet.

Ringkøbing-Skjern: To år fik Hans Pinderup som formand for Socialdemokratiet.

På partiets generalforsamling mandag aften blev han vraget af medlemmerne, som foretrak modkandidaten Per Kamp Stefansen, der fik 31 af 41 stemmer.

Formandsskiftet kom som en overraskelse for Hans Pinderup, der havde regnet med at fortsætte som frontfigur hos Ringkøbing-Skjerns socialdemokrater.

- Jeg må erkende, at jeg er noget skuffet over måden, det skete på. For 14 dage siden fik jeg at vide, at jeg ville få en modkandidat til formandsposten. Selv om jeg var på valg, så var jeg helt uforberedt på situationen. Jeg var desuden midt i et længere hospitalsophold og havde ikke rigtig mulighed for at reagere, siger han.

Hans Pinderup synes selv, at hans år i spidsen for Socialdemokratiet er gået godt, og han havde flere idéer til, hvordan man kan sikre, at medlemmerne også fremover kan følge byrådsarbejdet tæt.

- Desværre er der ikke stemning for at fortsætte de åbne gruppemøder, hvor medlemmerne kan deltage. Derfor ville jeg gerne give et bestyrelsesmedlem mulighed for at deltage i byrådsgruppens møder for på den måde at kunne orientere medlemmerne. Det tror jeg bliver sværere i fremtiden, siger Hans Pinderup.

Han undrer sig over, at den nye formand på generalforsamlingen meldte ud, at han ville gennemføre flere ændringer.

- Det er aldrig noget, han har nævnt på bestyrelsesmøderne. Og jeg blev heller ikke rigtig klar over, hvad det er for ændringer, han vil stå i spidsen for. Det kom han nemlig ikke ind på, siger en skuffet Hans Pinderup.

Den valgte formand Per Kamp Stefansen understreger, at han stillede op til formandsposten efter opfordring, og at hans mål med formandsposten er at gøre det "Ok at være socialdemokrat i Venstreland", som han udtrykker det.

- Under valgkampen var jeg kampagneleder for Søren Elbæk, og her oplevede jeg, at folk kom til mig og hviskede, at de stemte på Socialdemokratiet. Jeg vil gerne have, at det er noget, man siger med stolthed i Vestjylland, siger han.

Per Kamp Stefansen vil også gerne give medlemmerne indsigt i det politiske arbejde, men det skal ske gennem medlemsarrangementer. Men bestyrelsen kommer ikke til at blande sig i de seks byrådsmedlemmers politiske arbejde og slet ikke ved at holde åbne gruppemøder, understreger han.

Hans Pinderup er ked af ikke længere at være en del af den socialdemokratiske bestyrelse, men han fortsætter i partiet.

- De slipper ikke for mig. Jeg vil blive ved med at følge byrådsmøderne, som jeg har gjort længe. Og så vil jeg som medlem stille spørgsmål. For det er vigtigt, at man ikke glemmer medlemmerne, lyder det fra Hans Pinderup.