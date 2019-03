Skjern: Selvom folketingsvalget endnu ikke er skudt i gang, så gæstede Socialdemokratiets røde bus og partiets formand Mette Frederiksen fredag Skjern for at blive klogere på arbejdet hos Aktivitetscenter Skjern.

Noget egentligt vælgermøde var det ikke, lød det forud for mødet - og så alligevel:

- Jaaah - både-og, jeg har snart besøgt omkring 350 forskellige steder, siden jeg blev formand, og det har ikke været i valgkamp. Det er bare meget min måde at arbejde på; at komme ud til så mange steder som muligt, sagde Mette Frederiksen til Dagbladet.

Der var i hvert fald spidse ører hos de omkring 100 deltagende gæster, og Mette Frederiksen var helt fra start i dialog med de ældre Skjern-borgere, der havde taget plads ved dagens møde. I første omgang handlede det om aktivitetscentrets evne til at give de ældre borgere socialt samvær, hvad enten det foregår med spisning eller i nogle af centrets 88 forskellige aktiviteter.

- Jeg har hørt de lokale prale lidt om centeret overfor mig, og det kan jeg godt forstå, nu hvor jeg har set det, for det er et flot center. Jeg synes også, det er et flot billede på, hvad et velfærdssamfund kan sammen med de frivillige, lød det fra den socialdemokratiske statsministerkandidat.

- Her er det både kommunen og de omkring 100 frivillige, der gør noget, og så synes jeg, at det er et rigtig godt eksempel på, at hvis vi gerne vil have gode senior- og pensionistliv, så skal der være et tilbud som det her, sagde hun.

Efter snakken var det tid til spørgsmål. En tidligere sygeplejerske ville høre Frederiksens holdning til det travle sygehusvæsen, en anden spurgte om hendes syn på indvandrere, og en tredje ville høre til den kollektive trafik i området og mangelen på busser i lokalområdet.

- Det hele er jo noget, vi kommer til at arbejde med, sagde Mette Frederiksen.

- Jeg vil gerne, at vi i de kommende år bruger vores energi på at styrke det, vi er fælles om. Vores sundhedsvæsen, vores ældrepleje, vores børn og vores unge. Og så må vi altså vente lidt med de der skattelettelser.