S-formand: Konstituering var bedst for kommunen

Ringkøbing-Skjern: De fik ikke den fremgang, de havde sat næsen op efter til kommunalvalget, og det gav masser af ballade, da Socialdemokratiet dagen efter valget vendte ryggen til SF og Kristendemokraterne for at konstituere sig med Venstre.

Alligevel mener formand for Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Hans Pinderup, at kommunalvalget endte godt.

- Jeg er overbevist om, at vi kom til den konstituering, som var bedst for kommunen med det valgresultat, der kom, konstaterede han på partiets generalforsamling mandag aften.

Konstitueringen gav ellers anledning til hård kritik af Søren Elbæk, som sammen med en professionel rådgiver tog beslutningen om at gøre Venstres Hans Østergaard til ny borgmester. Kritikken kom både fra politiske modstandere og internt i Socialdemokratiet, hvor vælgere var skuffede over, at slagordet om fornyelse blev vekslet til endnu en Venstre-borgmester.

- Vi holdt et hastemøde efter valget og konstitueringen, som vi følte var vigtig for at informere vores medlemmer om, hvad der var sket under forhandlingerne, og hvorfor man gik i samarbejde med Venstre, fortalte Hans Pinderup på generalforsamlingen.

Mødet skulle både give medlemmerne en forståelse og et mere nuanceret billede af forløbet.

Som bekendt fik Socialdemokratiet - og de seks mandater - både en viceborgmesterpost og tre formandsposter ud af konstitueringen.

Formand Hans Pinderup glædede sig på generalforsamlingen over, at det lykkedes at få genvalgt John. G. Christensen til regionsrådet.

- Det har efter min mening en stor betydning, at et medlem her fra den vestlige del af regionen kan bringe videre, hvordan det er at bo så langt fra et hospital, og hvad der er vigtigt hos os, sagde han.