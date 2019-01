Ringkøbing-Skjern: Selv om regeringen og Dansk Folkeparti i december satte 18 millioner kroner af til en VVM-undersøgelse af vejstrækningen mellem Ringkøbing og Herning, så har det hidtil knebet med finansministerens garanti for, at en opgradering til tre spor er på vej.

Dermed bliver Venstre overhalet af Socialdemokratiet, som i et nyt infrastruktur-udspil har 2+1-vejen med på sin liste over projekter, som man ønsker at gennemføre.

- Vi har kun prioriteret vejstrækninger, som vi vil realisere. Så når A15 mellem Ringkøbing og Herning er med i vores langsigtede infrastrukturplan, er det, fordi der er enighed om, at der skal være penge til en 2+1-vej, siger folketingsmedlem Annette Lind (S).

Udover A15 har det vestjyske folketingsmedlem peget på at få lukket hullet i Holstebro-motorvejen. Socialdemokratiets liste indeholder dog også en lang række andre vejstrækninger, som, man mener, bør udbygges.

Kan du være sikker på, at der er penge nok til de vejstrækninger, som I har prioriteret som relevante?

- Trafikinvesteringer er bedst, hvis de bliver besluttet af en bred forligskreds. Men jeg hører kun, at der er opbakning til, at A15 skal opgraderes. Veje som er afgørende for erhvervs- og turistudviklingen er vigtige, siger Annette Lind.

I Socialdemokratiets udspil er der sat mindst 70 milliarder kroner af til det, der bliver kaldt centrale investeringer. Idéen er at samle opbakning til en ny måde at gennemføre trafikinvesteringer på, hvor et politisk flertal forpligter sig til at mødes hvert femte år for at planlægge en 10-årig investeringsplan, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Forleden kunne finansminister Kristian Jensen (V) under et besøg i Ringkøbing-Skjern fortælle, at regeringen også snart er klar til at offentliggøre en større infrastrukturplan. Om den indeholder 2+1-vejen, ville han dog ikke afsløre.