S-advarsel: Drop al snak om advokatundersøgelse i møllesag

Ringkøbing-Skjern: Det giver ingen mening at sætte en uvildig advokat til at undersøge kommunens rolle i høringen for de kystnære møller.Det mener byrådsmedlem Helge Albertsen (S), som nu advarer imod at sætte en undersøgelse i gang.- En advokat skal have et retligt grundlag. Det kan byrådet ikke give. Derfor vil en advokat ikke få mere ud af det end vores egne embedsmænd. Det er spild af gode skattekroner og når rapporten er færdig, så står møllerne og snurrer, siger han.- Det kan da godt være, at kommunen kunne have gjort noget anderledes, men det ændrer ingenting. Og en undersøgelse vil aldrig stoppe den utilfredshed, som bliver dyrket, lyder det fra det socialdemokratiske byrådsmedlemHelge Albertsen bakker dermed op om borgmester Hans Østergaard (V), som er imod en undersøgelse. Det samme er byrådsmedlem Svend Boye Thomsen (V) .Helge Albertsen forstår godt, at tidligere borgmester Iver Enevoldsen (V) er tilhænger af en undersøgelse.- Han bliver jo hele tiden beklikket. Men konspirations-teorierne og mistænkeliggørelsen forsvinder ikke, fordi en advokat har lavet en undersøgelse, siger han.Niels Rasmussen (SF) har sat gang i sagen. Han vil have svar på de spørgsmål, som kommunens egen redegørelse ikke giver. Men det er nu op til økonomiudvalget at beslutte, om der skal laves en undersøgelse.