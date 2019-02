Tre steder i Ringkøbing-Skjern Kommune er i skrivende stund blevet meldt ind som utrygge steder at cykle til Cyklistforbundet. Tarm er det eneste sted i kommunen, hvor der er meldt om, at midtbyen er utryg at cykle i. Det er Tarm-borger Poul Erik Strømø, der har gjort opmærksom på udfordringen med Åboulevarden i Tarm. Foto: Jørgen Kirk