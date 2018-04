Running Challenge ramt af faldende antal tilmeldinger

Løb er i tilbagegang, og det mærker arrangørerne bag Skjern Å Running Challenge, der har et håb om at sende 500 løbere afsted den 28. april.

SKJERN-TARM: Engang var der op mod 2000 deltagere, men sådan bliver det næppe i år, når Skjern Å Running Challenge skydes i gang den 28. april.

Forhåndstilmeldingen ser med løbsformand Per Østergaards ord meget dårlig ud.

- Et lille håb er, at der er 500, der løber, og at det kommer til at vælte ind med tilmeldinger i løbet af weekenden siger Per Østergaard om løbet, der lukker for forhåndstilmeldinger på mandag. Herefter kan man først tilmelde sig på dagen.

Der er ikke en entydig forklaring på, hvorfor Skjern Å Running Challenge ikke trækker så mange løbere længere. Derimod er der mange små faktorer, der gør sig gældende. En af dem er Royal Run en lille måneds tid senere. En anden er, at dårligt vejr har holdt løberne indenfor, så de ikke er trænet op, og endelig er der en generel tendens til at løb er i tilbagegang. Det rammer dem, der har været i gang i flere år.

- Nye løb klarer sig godt. Ekstrem-løb og særlige løbe-events, som når der indvies et nyt stykke motorvej, er populære, og det må vi selvfølgelig tage til efterretning. Men med sådan en nedgang, er løbet i fare, fastslår Per Østergaard.

Til gengæld er det ikke frivillige, der mangler. Gennem årene er der bygget et stort korps af frivillige op, som sørger for en god løbe-oplevelse.