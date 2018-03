Rund fødselar: Bortvist fra værtshuse

SKJERN: En fest er på sin plads, når man runder et skarpt hjørne. Det var præcis, hvad en mand fra Tarm mente, da han søndag fyldte 40 år. Lørdag aften gik han i byen i Skjern og besøgte indtil flere værtshuse. Men da klokken nærmede sig to, havde fødselaren beruset sig så meget, at han ikke længere var godt selskab. Blandt andet opførte han sig truende på Syveren. En efter en afviste værtshusene den fulde mand, og til sidst blev hans dårlige opførsel for meget for personalet på Rakkerstuen, som tilkaldte politiet. De fik overbevist manden om, at han trængte til at komme hjem i seng fremfor at fortsætte fødselsdagsfesten.