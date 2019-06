Rumskibe fra Ådum

Ådum: Håndværk og design er et kreativt fag, som eleverne i de ældste klasser på Ådum Børneunivers ser på som noget særligt.

Det aktuelle emne har fået overskriften: "Rumskibe - mod det uendelige univers". Emnet strækker sig over syv-otte uger og har fanget interessen hos både lærere og elever.

Lærer Kasper Egerup har lavet oplægget og indledte med at fortælle om rumskibe. Han og kolleger er sammen med 4.-, 5.- og 6.-klasserne om emnet hver fredag formiddag. Der blev vist film om rumfarten, inden hver gruppe fik en papkasse udleveret. Opgaven lød på at bygge et rumskib, som kunne være i kassen og forsynet med snore til ophæng.

Derefter var det op til hver gruppe at planlægge, hvordan deres rumskib skulle se ud, lave en skitse med mål i de rigtige forhold og få arbejdstegningen godkendt af mindst to lærere i teamet.