Rul den røde løber ud: Nina har film med til festival i Cannes

I hendes tilfælde rulles den røde løber ud torsdag aften, hvor der er verdenspremiere på "Gräns." Filmen er med i Cannes-festivalens " Un certain regard "-konkurrence, der har et særligt fokus på originale og anderledes værker.

- Jeg har været der en del gange, men det er første gang, jeg er dér med en film, der har premiere. Normalt har jeg været i Cannes for at tale med agenter og mulige finansører. Men det bliver da meget sjovere at være med i den officielle del, siger Nina Bisgaard.

Det med at flyve til Cannes ved den franske riviera er ikke nyt for den 34-årige vestjyde med bopæl på Christianshavn:

Hanning/Cannes: Nina Bisgaard synes, at filmverdenen har brug for "flere skidegode kvindehistorier med fascinerende kvinder, der ikke bare er nogens kæreste, kone, affære eller døde lige i strandkanten."

Det betyder meget for vores film at være med dér. Det er den fineste blåstempling, man kan få

En kreativ blæksprutte

Efter endt folkeskolegang i Rækker Mølle stod den på først efterskole og siden gymnasiet i Tarm, inden Nina Bisgaard tjekkede ind på Aarhus Universitet, hvorfra hun har en bachelor i nordisk sprog, litteratur og medievidenskab.

Der ud over har hun studeret kunsthistorie i franske Lyon samt film- og medievidenskab på Københavns Universitet.

Om jobbet som producer hos Meta Film siger Nina Bisgaard, at det blandt andet handler om at være med til at udvikle en film eller en tv-serie helt fra begyndelsen. Indledningsvis sker det ved at opbygge et tæt samarbejde med projektets forfatter og instruktør, og sidenhen gælder det om at skaffe den nødvendige kapital og at få styr på casting af skuespillere:

- Man gør alt, hvad man kan, for at filmen har det godt. Kreativt og administrativt er man noget af en blæksprutte, siger Nina Bisgaard, der sammenligner det med at bære rundt på et lille barn i sin favn.