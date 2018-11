Royale træer i Tarm risikerer livet

"Det kunne være godt, om træerne kunne bevares, enten på den nuværende plads eller måske i Bibliotekshaven lige over for, alternativt eet sted tæt på Kongelunden på Gl. Kongevej i Tarm. Kongelige træer på Gl. Kongevej ...

I den sydvestlige hjørne af plænen tættest på biblioteket og Tarm Midtpunkt står der to træer; det ene er plantet af Egvad Kommune, da Dronningen fyldte 50, det andet er et egetræ, der er plantet i Kronprins Frederiks navn.

Her skal der ifølge planen bygges 31 boliger på et område, der i dag består af en græsplæne og en parkeringsplads.

Det gælder dog ikke i Tarm, hvor teknik- og miljøudvalget anbefaler byrådet endeligt at vedtage lokalplanen for et boligområde ved Toften - den gamle rådhusplads.

Ingen penge til flytning

Tarm Udviklingsforum har ikke selv penge til at flytte træerne.

"Men vi agter at plante et træ for Margrethes søn, Kronprins Frederik, der i år er blevet 50 år, i vores eget parkanlæg - Ejnar Melballes Have, der er under etablering i Storegade", skriver forummet.

Desværre er der ikke megen trøst at hente hos kommunen.

I lokalplanen er der udlagt byggefelter tæt på det område, hvor de to nævnte træer står i dag. Bevaring af træerne vil derfor formentlig ikke være mulig, konstaterer forvaltningen.

Dog er der i lokalplanen lagt op til etablering af nye allétræer langs Engvej.

Administrationen opfordrer bygherre og Tarm Udviklingsforum til at gå i dialog om muligheder for, at de to træer kan flyttes, så de genanvendes inden- eller udenfor lokalplanens område.

Så hvem ved, måske kan de kongelige træer alligevel reddes og måske etableres på Gl. Kongevej ...

I øvrigt kunne teknik- og miljøudvalget ikke imødekomme et ønske fra Tarm Udviklingsforum om, at det kommende byggeri skal være hvidt.

- Det skal fremstå i rødlige eller gullige nuancer, så der skabes sammenhæng med det omkringliggende byggeri, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).