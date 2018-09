Rotary besøgte Vestjysk landboforening

SKJERN/TARM: Vestjysk Landboforening i Ringkøbing har haft besøg af Skjern-Tarm Rotary Klub, der både hørte om landboforeningens ældre bygning på Herningvej og om driftsøkonomi i landbruget. Direktør Jens Møller Nielsen viste bygningen, der blev købt og renoveret af landboforeningen i 2005, frem, og han fortalte bl.a. at den blev bygget i 1911-13 af arkitekten Helge Bojsen Møller, der også tegnede sygehuset i Ringkøbing. Landbrugets driftsøkonomi blev forklaret for Rotary-medlemmerne af driftsøkonom Kim Nohns. Der var især fokus på konsekvenserne for landbruget af sommerens voldsomme tørke.