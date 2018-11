Roskilde Festival giver penge til Mejeriet i Tarm

Tarm: For knapt to måneder siden var Mejeriet vært ved en koncert med Jonah Blacksmith for ledelse og ansatte ved Roskilde Festival i forbindelse med deres tre dages tur til Vestjylland.

Kontakten til Roskilde Festival kom i stand gennem Eva Sønderby Jepsens søn Thomas, som arbejder ved Roskilde Festival. Eva, som er formand i Mejeriets bestyrelse, fortalte under besøget kort om Mejeriet, før de omkring 60 fremmødte nød koncerten - og en lokal tapasanretning - hvorefter de drog videre på deres tur.

Oplevelsen var så god, at Roskilde Festival nu har doneret 25.000 kroner til Mejeriet for at støtte stedets arbejde med at udvikle kulturlivet i Tarm og skabe fællesskaber med og for børn og unge. Og der er ingen betingelser hæftet til gaven: Festivalen giver donationer i tillid og stiller ikke krav om rapportering.

- Mejeriet er beæret og taknemmelig for donationen og ser den som en anerkendelse af det arbejde, frivillige til stadighed gør til gavn for området, siger Tove Lauritsen fra Mejeriet i en pressemeddelelse.

Hvad pengene skal bruges til, er ikke besluttet - men et er sikkert, nemlig at beløbet vil blive anvendt til glæde for Mejeriets brugere. /gupe