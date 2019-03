Ros fra aktionærforening og ATP

Ringkøbing: Der lød ros til Ringkjøbing Landbobank for den velgennemførte fusion med Nordjyske Bank og for årets resultat fra Claus Wiinblad fra ATP, som i løbet af 2018 har øget sin beholdning af Landbobankaktier.

Også Ove Jensen fra Dansk Aktionærforening var tilfreds, men opfordrede til, at reglerne ændres, så der kan ske direkte valg til bestyrelsen på generalforsamlingen, og at aldersbegrænsningen ophæves.

Hertil svarede formand Martin Krogh Pedersen, at han var fuldt ud klar over, at Landbobanken afviger en smule, men at strukturen er historisk betinget. Samtidig har banken nået fantastiske resultater gennem mange år, også takket være repræsentantskabet, som er lokale ambassadører, så hvorfor ændre på noget, som virkelig fungerer.

Samtidig sikrer aldersbegrænsningen en vis udskiftning, så banken har medlemmer, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, forklarede formanden.

Ove Jensen spurgte ligeledes, om Landbobanken vil gå ind i flere fusioner.

- Vores dør er altid åben, men lige nu er vores fokus på fusionen med Nordjyske Bank, svarede Martin Krogh Pedersen.