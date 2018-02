Røntgenafdeling stadig lukket: Men regionen skal se på nye løsninger

Det lykkedes ikke at få genåbnet røntgen-afdelingen i Tarm, men hospitalsledelsen skal nu undersøge om der er andre andre løsninger på personalemanglen i Herning end lukningen i Tarm.

Tarm: Selv om lyset fortsat er slukket på den lille røntgenafdeling i Tarm, så blev fremtidsudsigterne en lille smule lysere efter et møde i regionens udvalg for nære sundhedstilbud onsdag.

Ifølge regionsrådsmedlem John G. Christensen (S) var udvalget nemlig enig om at få undersøgt, om der er andre måder at løse personalemanglen på røntgenafdelingen i Herning end at lukke i Tarm i tre en halv måned.

- Foreløbigt står lukningen ved magt. Men jeg ser fortrøstningsfuldt på, at der nu bliver kigget på andre muligheder end at lukke Tarm fuldstændig ned i en periode. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre, men nu må vi se på hospitalsledelsens oplæg, siger John G. Christensen.

Han tør ikke gætte på, hvornår regionen kan være klar med nye løsningsforslag. Indtil da vil afdelingen fortsat være lukket.

Sikkert er det, at regionen i et notet har fastslået, at 5-17 kræftsyge og andre akutte patienter hver dag vil opleve længere vente- og behandlingstider, hvis afdelingen i Herning drosler ned.

Da afdelingen i Tarm hovedsageligt tager sig af ikke-akutte patienter, faldt valget derfor på en midlertidig lukning her.

- Vi er enige om, at de mest syge selvfølgelig skal behandles først. Men det betyder ikke, at én røntgenafdeling alene skal løse personaleudfordringerne, siger John G. Christensen.

Regionens beslutningen om at lukke røntgen-afdelingen i Tarm har givet en del lokal kritik, fordi især ældre og svage borgerne i Tarm-området skulle betale prisen for personalemanglen i Herning.