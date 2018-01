Røntgen-sagen: Kommunen vil have en forklaring

Hvorfor skal regionen røntgenafdeling i Tarm lukke ned? Det vil kommunen gerne have regionen til at svare på.

Ringkøbing-Skjern: Formand for social- og sundhedsudvalget Lennart Qvist (V) er lige så bekymret over udsigten til at Region Midtjylland lukker røntgenafdelingen de kommende tre en halv måned, som de lokalvalgte regionspolitikere.

Derfor henvendte kommunen allerede i sidste uge til Hospitalsenheden Vest for at få et møde. Kommunen vil gerne have en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at lukke røntgenafdelingen i Tarm i en periode. Også de lokale regionspolitikere har kommunen drøftet sagen med.

- Det er klart, at vi er meget opmærksomme på, når regionen går ud og ændrer på serviceniveauet. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Derfor vil vi gerne have svar på, om man kan løse udfordringerne med manglende personale på andre måder, siger Lennart Qvist.

Udvalgsformanden forstår den lokale bekymring for, om den midlertidige lukning af røntgenafdelingen kunne ende med at blive permanent.

Regionen har meldt ud, at røntgenafdelingen i Tarm skal lukke fra den 5. februar til den 29. maj. Det sker på grund af personalemangel i Herning. Lukningen er en administrativ beslutning, men den 7. februar bliver sagen for første gang behandlet politisk af udvalget for nære sundhedstilbud.