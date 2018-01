Røntgen-sagen: En lukning går jo ud over borgerne

Det nære sundhedsvæsen står igen for skud med planerne om at lukke røntgenafdelingen i Tarm i en periode. Stærkt bekymrende, mener politiker.

Tarm: Det er borgerne, der betaler prisen for beslutningen om at lukke røntgenafdelingen i Tarm de kommende tre måneder.

Det fastslår byrådsmedlem Jens Erik Damgaard (KD), som både er vred og stærkt bekymret over udsigten til at fjerne det lokale sundhedstilbud i en periode - for at kunne opretholde den nuværende røntgenservice i på Regionshospital Herning.

- Jeg har snakke med personalet i Tarm og bakker fuldstændig op om deres bekymring for patienterne og hele vores område. I årevis har man snakket om, hvor vigtige de nære sundhedstilbud er. Alligevel er man i regionen klar til at lukke ned for at løse et centralt problem. Det holder bare ikke, siger Jens Erik Damgaard.

Der er tre sygeplejersker og en vikar udefra knyttet til afdelingen, som tager røntgenbilleder i forbindelse med skeletsmerter, lungeproblemer og småskader.

Sidste år var 4.158 patienter forbi afdelingen i løbet af de 41 åbningsuger. Det svarer til 100 patienter om ugen i gennemsnit.

Der er én medarbejder på arbejde af gangen. Hun skal fungere som både lægesekretær, radiograf og sygeplejerske.

Personalet i Tarm har ifølge Jens Erik Damgaard foreslået ledelsen andre løsninger end en total lukning af deres arbejdsplads - indtil medarbejdersituationen på afdelingen i Herning er løst.

De mener nemlig, at man kan løse problemerne ved, at alle afdelinger byder ind.

Dermed kunne man "nøjes" med at lukke i Tarm to dage om ugen.

- Der er mange ældre mennesker, som vi ikke behøver at sende ud på landevejen for at få taget et røntgenbillede. Dem er man nødt til at tænke på, siger Jens Erik Damgaard.

Samme holdning har Flemming Weidick, der er praktiserende læge i Tarm i sundhedscentret.

- Lukningen er træls, for vi har prøvet det før. Det er en stor tryghed for patienterne, at vi kan sende dem op til røntgen. Det giver hurtigt svar på, om vi skal behandle for lungebetændelse, eller om der er brud på en finger. Der er også et uddannelsesperspektiv i det for vores reservelæger, siger han.

Lægen har sendt et bekymringsbrev til borgmester Hans Østergaard (V) for at få ham til at gå ind i sagen.

Byrådsmedlem Jens Erik Damgaard er ikke i tvivl om, at lukning er en sag, som lokale politikerne vil gå langt for at få ændret.

- For at være helt ærlig, så synes jeg, beslutningen er udtryk for dårlig ledelse i regionen. Jeg kan kun frygte, at en lukning af afdelingen er første skridt mod en permanent lukning. Det samme er personalet - og det er vi nødt til at reagere på, siger han.

Personalet på røntgen-afdelingen i Tarm har ikke ønsket at kommentere den midlertidige lukning af deres arbejdsplads.