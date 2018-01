Røntgen-sagen: Der må være andre muligheder end at lukke

Regionsrådsmedlem vil vide, om der findes andre måde at løse personalemanglen på røntgenafdelingen end at lukke i Tarm.

Tarm: De seneste uger har flere lokale politikere kastet sig ind i kampen for at forhindre lukningen af røntgenafdelingen på Sundhedscenter Vest i Tarm.

Foreløbigt uden held.

Onsdag den 7. februar - to dage efter at den midlertidige lukning er trådt i kraft - skal sagen for første gang behandles politisk i udvalget for nære sundhedstilbud.

Forud for mødet har det lokale regionsrådsmedlem og medlem af udvalget John G. Christensen (S) stillet en stribe spørgsmål, han gerne vil have svar på.

Blandt andet vil socialdemokraten vide, om det er muligt at håndtere personalemanglen i Herning på andre måder end at lukke afdelingen i Tarm. Han vil også vide, hvorfor det ikke er muligt at besætte de ledige stillinger, og om man har forsøgt at genansætte personale, som tidligere har arbejdet på røntgenafdelingen.

Endelig har John G. Christensen spurgt, om der er personale fra andre røntgenafdelinger, som bliver sendt på afspadsering i den periode, hvor afdelingen i Tarm er lukket.

Røntgenafdelingen i Tarm er i dag åben fem dage om ugen. Men fra på mandag lukker afdelingen efter planen i tre en halv måned.