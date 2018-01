Røntgen-afdelingen i Tarm lukkes i flere måneder

Trods forsøg på at løse problemet med bemandingen, er det ikke lykkedes Hospitalsenhed Vest at finde radiografer til at bemande røntgen i Tarm, hvilket betyder, at der lukkes ned i tre en halv måned. Borgerne skal køre til enten Ringkøbing eller Herning.

I stedet for skal patienterne til enten Ringkøbing eller Herning for at få taget et røntgenbillede.

Jens Friis Bak forklarer, at det skal være radiografer med en vis erfaring, der skal betjene apparaterne, og det er altså ikke lykkedes at finde.

Årsagen er den, at radiografien i Hospitalsenhed Vest under Region Midtjylland er så udfordret på bemandingen, at det ikke er muligt at opretholde funktionen.

Radiografien i Tarm, der står for røntgenbilleder, er nemlig nødsaget til at holde lukket i den periode.

TARM: Bor du i den sydlige ende af kommunen, falder og brækker en arm mellem 5. februar og 29. maj, skal du ud på en længere køretur for at få taget et røntgenbillede.

Politikere undrer sig

Nyheden om, at radiografien i Tarm må lukke i den periode, undrer byrådsmedlem Jens Erik Damgaard (KD) i særdeleshed, og med egne ord er han rasende over, at det er kommet derud, hvor sundhedsvæsenet midlertidig må lukke et velfungerende tilbud, og at det skal gå ud over yderområderne.

- Det er aldeles uacceptabelt for befolkningen, at de må rejse land og rige rundt for at få taget et røntgenbillede, der tager fem minutter at få taget, siger Jens Erik Damgaard, der nu vil bede de lokale regionsrådspolitikere om at se på sagen.

Regionsrådsmedlem John G. Christensen vil spørge ind til sagen. Han er kommet i det udvalg, der beskæftiger sig med den nære sundhed, og for ham er det et spørgsmål om geografien.

- Det er klart, at hvis man er presset, så skal man skære, men behøver det at være de mest sårbare områder, der må holde for? Det er afgørende for befolkningen, at sådanne tilbud fungerer ude i det yderste led, siger John G. Christensen.