Røde Kors nørklere med opgaver

Ådum: At nørkle drejer sig om at lave håndarbejde, og navnet passer rigtig godt til de trofaste frivillige, som mødes hver anden onsdag i fællesstuen på Hjemmet i Ådum.

11 damer er med i gruppen, og de hygger sig, mens de har gang i håndarbejdet. Der er tid til at snakke om, hvad man er optaget af og om det fælles store projekt, som de er med i gennem Røde Kors' nødhjælpsarbejde.

Mette Højlund står for Nørklegruppen og modtager gerne stof og garnrester. Der er næsten ingen grænser for damernes idérigdom, når det gælder at få anvendt det, der bliver givet.

Garnrester er på seneste brugt til aflange firkanter, som Mette Højlund har syet sammen sammen til et stort og et mindre tæppe.

Der er bestemte mål for tæpper, som sendes ud, og her har det mindste de rigtige mål, mens det store tæppe vil blive solgt i Røde Kors butikken i Tarm.