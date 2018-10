Røde Kors fik færre penge samlet ind

Ringkøbing-Skjern: Vejret var godt, da Røde Kors' landsindsamling blev afviklet, og der blev gået til den i alle de fem afdelinger af Røde Kors i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I nogle områder af kommunen har det været svært at finde indsamlere i år, og det påvirker det samlede resultat, der blev noget mindre end sidste år.

Udover de penge, der blev samlet ind i går ved at stemme dørklokker og ved butikker, er der et stort beløb, som er indsamlet centralt. Det er ikke er gjort op endnu. Sidste år betød det, at der skulle lægge 25-30 procent oven i de indsamlede beløb for at finde frem til det endelige resultat af landsindsamlingen.

De frivillige i Røde Kors og de mange indsamlere havde en rigtig god dag. Røde Kors vil gerne sende en stor tak til de mange indsamlere, der mødte frem og en tak til alle frivillige, der fik det hele til at køre.

Indsamlingen 7. oktober 2018 i Ringkøbing-Skjern Kommune gav følgende resultat i de enkelte byer.

Indsamlede kontanter + mobilepay 2018:

Røde Kors Egvad: 43.116,- kr. (2017: 45.721,-), Røde Kors Holmsland: 38.918,- kr. (2017: 39.287,- ), Røde Kors Ringkøbing: 87.907,- kr. (2017: 100.259,-), Røde Kors Skjern: 50.562,- kr. (2017: 70.920,- ), Røde Kors Videbæk: 28.499,- kr. (2017: 51.315,- ) Grønbjerg er ikke talt op endnu - der kommer nok ca. 5.000.