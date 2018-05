Røde Kors-butik fejrer 40 års jubilæum

Tarm: Røde Kors-butikken i Tarm fejrer 40 års jubilæum, og det er der god grund til at feste for. Butikken er gjort klar til til festligheden med ny facadereklame, og indvendig er den også istandsat og blevet malet med lyse farver. Personalet, som tæller cirka 50 frivillige, glæder sig til at vise det hele frem på jubilæumsdagen fredag 25. maj. En ekstra markering vil det være, at der på dagen gives 50 procent rabat på alle varer i butikken.Alle er velkomne til receptionen i et par timer midt på dagen i anledning af de mange år. Klokkeslæt vil blive annonceret i aviser og ugeblade.Formanden for Røde Kors, Hanne Haahr, Ådum, fortæller om butikkens start. Den har sin egen specielle historie. Da den blev oprettet i 1978, var det som nr. 2 Røde Kors genbrugsbutik i hele landet. Initiativtageren var Inga Nielsen. Hun henvendte sig til Røde Kors bestyrelsen og spurgte, om det var en idé, at hun oprettede en Røde Kors butik hjemme hos sig selv, og det takkede bestyrelsen straks ja til.