Røde Kors advarer mod falske besøgsvenner

Ægtepar i Skjern er blevet kontaktet af personer, der udgiver sig for at komme fra Røde Kors.

Skjern: Dansk Røde Kors' lokalafdeling i Skjern har en mistanke om, at afdelingen er blevet brugt ud fra noget, der langt fra handler om reelle hensigter.

Lokalafdelingens bestyrelsesmedlem Tommy Larsen fortæller, at et andet medlem af bestyrelsen er blevet kontaktet af et ægtepar, der bor på Engsiggade i Skjern og har haft en aldeles underlig oplevelse.

- Det ringede på ægteparrets fordør, og da de åbnede døren, lød det fra de besøgende, at de kom fra Røde Kors, og at familien var blevet udtrukket til at få en besøgsven fra Røde Kors, fortæller Tommy Larsen.

Ægteparret afviste henvendelsen og fik hurtigt døren lukket igen, og Tommy Larsen opfordrer alle, der får den type henvendelser, til at gøre det samme.

- Hos Røde Kors går vi aldrig ud og stemmer dørklokker for at spørge, om nogen vil have en besøgsven. Hvis borgere gerne vil have en besøgsven fra Røde Kors, skal forespørgselen komme fra borgeren til Røde Kors og ikke den anden vej. Eller også skal borgerne kontakte hjemmeplejen eller kommunen, understreger Tommy Larsen Han håber, at besøget af de falske besøgsvenner er et enkeltstående tilfælde.

- Det er ikke, fordi vi i Røde Kors vil skabe usikkerhed eller noget andet. Vi synes bare, det er vigtigt at få fortalt omverdenen, at den form for henvendelser virker som noget, der har alle andre formål end at tilbyde en besøgsven, lyder det fra Tommy Larsen.