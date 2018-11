Rød racer fejret med fest

Tarm: Der var vaskeægte feststemning, da beboerne i bofællesskabet Å-Center Syd i søndags fik deres længe ønskede racer.

Det fortæller Bo Trelborg fra vennekredsen.

Beboerne stod klar med flag, da køretøjet - en dobbeltcykel - blev overdraget. Og der gik ikke lang tid før de første var ude og afprøve den. Cyklen er en investering til ikke mindre end 60.000 kroner. Trygfonden, Lions og Sahl Cykler har bidraget til indkøbet, mens de 16 beboere og personale for nylig selv sørgede var med til at trampe de sidste penge ind til cyklen ind i forbindelse med et sponsorløb.

Det er Å-Center Syds Venner, som har taget initiativ til indsamlingen. De kommende år vil cyklen sørge for frisk luft og motion til beboerne.