Rød alarm: Pluk-selv jordbærrene er på vej

Der har hverken været for meget eller for lidt regn, så det det tegner til en god, normal jordbærsæson, lyder det fra jordbæravler, som håber at kunne åbne op for pluk-selv-salget i nærmeste fremtid.

ØLSTRUP: Der er få ting, der skriger dansk sommerdessert som jordbær med mælk. Nogle mener måske endda, at de smager en my bedre, hvis de røde frugter er selvplukkede.

Hører man til denne gruppe, som hælder mest til selvpluk, så er der gode nyheder: Indenfor de næste otte dage kan besøgende hos Lervanggård ved Ølstrup nemlig sætte tænderne i årets første pluk-selv-jordbær.

Høsten begyndte sådan set allerede 10. maj, da de første jordbær blev plukket og sendt videre til salg hos dagligvarebutikker rundt omkring.

Nu er man på nippet til at åbne op for "pluk selv"-sæsonen i et år, der tegner noget mere almindeligt end sidste år, forklarer ejer Henning Ebbensgaard.

- Vi er glade for det vejr, vi har haft. Det har været uden de store mængder regn, som man har fået andre steder, så det har været fint jordbærvejr. Det går sådan set rigtig fint med høsten. Det tegner til at blive en normal sæson, siger Henning Ebbensgaaard.

Som jordbæravler ved han dog, at de røde frugter er følsomme, og hvis der går hul på skyerne, så kan det hurtigt påvirke årets høst.

Det samme gælder desuden ekstrem tørke. I 2017 begyndte pluk-selv-sæsonen 25. juni, men i 2018 satte den ekstreme tørke og konstante varme turbo på modningen af jordbærrene, så de sidste jordbær allerede var plukket 22. juni.

Sådan er udsigterne - heldigvis - ikke i år.

- I år tegner det til at blive mere normalt det hele. Vi håber at kunne starte med selvpluk af jordbær indenfor otte dage, men den endelige dato kommer til at fremgå på vores facebookside, siger han.

Pluk-selv-sæsonen varer typisk omkring tre uger alt afhængig af vejrforholdene. Men når man ikke selv at få hænderne op af lommen og i gang med plukkeriet, så skal man ikke frygte at måtte undvære hovedingrediensen i mange danskeres yndlings sommerspise; jordbær med mælk.

- Nej, nej, nej. Det er masser af jordbær. Vi plejer at kunne plukke jordbær her på gården i fire en halv måned, og der er nogle jordbær til pluk-selv, som først er ved at afblomstre nu, så der går et stykke tid, siger Henning Ebbensgaard og forklarer, at man på gården har fire forskellige jordbærsorter fordelt på 3,5 hektar og benytter sig af en dyrkningsmetode, der er med til at trække modningen lidt ud.

- Så det ser rigtig godt ud, siger han.