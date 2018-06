Robust Borger lærer dig at forebygge ulykker

- Det er blevet finpudset undervejs, men det giver folk et indblik i, hvordan de kan forebygge sig mod skaderne og ikke først reagere, når skaden er sket, forklarer kredsleder i Ringkøbing-Skjern Lasse Metzchen.

Det er et gratis kursus, hvor borgere kan melde sig til og blive informeret om, hvordan de skal håndtere kritiske situationer:

Det er langt fra alle, som kan svare ja til det spørgsmål, og derfor har Beredskabsforbundet de seneste fem år haft et tilbud kaldet "Robust Borger".

Ringkøbing-Skjern: Har du styr på, hvordan du skal håndtere en snestorm et par døgn uden elektricitet eller andre uventede kritiske situationer?

Robust Borger er et kursus, hvor man lærer at forebygge kritiske situationer og ulykker, der opstår eller vokser sig store.En Robust Borger lærer at tage vare på sig selv og sine nærmeste i op til 72 timer ved eksempelvis forsyningssvigt. Det er Beredskabsforbundet, der står for kurset. Kurserne tager udgangspunkt i kursisternes hverdag, da der er forskel på, om man er husejer eller bor i lejlighed.

- Selvom kurset er meget powerpoint og video, så inddrager vi også borgerne og skaber en diskussion. Tidligere har vi ikke været gode nok til at komme ud til folk, men vi håber, at det vil ændre sig nu, forklarer kredslederen.

- Det er vigtigt, at folk ved, hvad de skal gøre, hvis der kommer oversvømmelse eller snestorm. På kurset lærer man simpelthen, hvordan man overlever op til 72 timer, hvis beredskabsfolkene ikke kan komme frem, siger Eyðun og bliver fulgt op af Lasse:

Det ønsker Lasse Metzchen og Eyðun Skarðhamar, der er vicekredsleder, nu at ændre på:

En klar vision

Kurset bliver tilbudt til folk i alle aldre. Lasse har tidligere været ude at undervise en folkeskoleklasse, ligesom en efterskole også har gennemført kurset.

Spørger man Lasse og Eyðun, har de også en klar vision:

- Vi skal gerne have mindst en robust borger pr. husstand. Vi ved godt, at det skal ses over en længere periode, men kan vi få det, er vi kommet langt, forklarer Lasse.

Begge er de optimistiske om, at der også i fremtiden bliver oprettet flere kurser til Robust Borger:

- Kursisterne har ikke snakket negativt om kurset. Nogle havde kendskab til de forskellige emner, men andre blev også overrasket og lærte noget nyt, siger Eyðun Skarðhamar.

Når kurset er gennemført, modtager hver kursist et uddannelsescertifikat, som et bevis på, at de har bestået.