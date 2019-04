Riskær-kandidat: Dorte Jarlby kom ikke ud af starthullerne

Hvide Sande: Når partistifter Klaus Riskær Pedersen har valgt at droppe Dorte Jarlby som folketingskandidat, handler det om dårligt samarbejde med ikke mindst Kim Durup, som nu er eneste tilbageværende kandidat for partiet i Vestjyllands Storkreds.

Det fortæller Kim Durup til Dagbladet.

- Ja, det er mig, det drejer sig om - men også mange af de andre kandidater. Oplevelsen har været, at Dorte ikke rigtig er kommet ud af starthullerne i forhold til relevante events og arrangementer. Der har simpelthen været for lidt action. Fornemmelsen fra København har været, at der ikke rigtig har været hul igennem til hende; der har været kontakt til mig, men ikke så meget til hende, siger han.

Dertil kommer, at Dorte Jarlby - som var udpeget til særligt at tage sig af det udlændinge- og integrationspolitiske område - ifølge Kim Durup ikke har været helt på linje med sit parti i det spørgsmål:

- Vores politik er, at vi vil inkludere de mange, som vil Danmark, og ekskludere de få, som ikke vil. Der har hun nok været lovlig forhippet på, at alle skulle integreres for enhver pris. Selv dem, som vi kæmper for at integrere, har syntes, det var for vagt et synspunkt, siger Kim Durup.

Til Dagbladet har Dorte Jarlby tidligere fortalt om sine holdninger på området:

- Det er forkert, at vi sætter dem i flygtningelejre, også på øen Lindholm. De, der er her og skal være her i en periode, har bedre af at blive integreret i huse rundt om i landet. Familier kan jo renovere huse, så de bliver en del af samfundet. De kan jo tage en masse kundskaber og det sociale med tilbage til deres lande. De skal ikke sidde i en lejr. Nu taler vi primært om familier med børn. Hvis kriminelle og afviste ikke vil rejse hjem, skal de blive i fængslet, men der er også menneskerettigheder og derfor nogle ting, man ikke kan få løst, sagde Dorte Jarlby i marts.