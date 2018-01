Ringkøbings vandforbrugere slipper for ekstraskat - Videbæk rammes

Ringkøbing-Skjern Forsyning ikke berørt af dom, der vil lænse vandselskaber for 36 milliarder kroner; Videbæk Energiforsyning rammes.

Sagen går nemlig tilbage til 2009, da Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber, der står for drikke- og spildevand, skulle ændres til selvstændige aktieselskaber.

- Vort selskab er stiftet i 2003, og dermed ser det ud til, at vi ikke er omfattet af sagerne; vi har i alt fald aldrig hørt fra Skat, siger direktøren.

Når Finn Jessen, der er direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning, tog dommen så roligt, er det fordi, at den ikke ser ud til at få betydning for selskabets 40.000 vandforbrugere.

Østre Landsret har nemlig givet Skat medhold i to prøvesager, som danske vandværker havde anlagt. Vandværkerne tabte sagerne, og det kan betyde, at 275 danske vandværker skal betale en ekstraregning på 36 milliarder kroner.

RINGKØBING-SKJERN: Finn Jessen tog det ganske roligt, da han tirsdag formiddag læse, at der var faldet dom i en opsigtsvækkende sag:

Vandselskaberne er hvile i sig selv-selskaber, hvorfor de principielt ikke genererer overskud. Men deres skattemæssige fradrag fastsættes ud fra en anslået værdi af deres bygninger og anlæg.Da der ikke har været handlet vandselskaber, er den reelle værdi ukendt. Det er uenigheden om måden at værdiansætte på, som Landsretten har taget stilling til; vandselskaberne mener, at værdien er anlæggene er sat alt for lavt. Selve hovedforhandlingerne ved Østre Landsret har kørt som to principsager nemlig værdiansættelse af selskaberne Hvidovre Vand a/s og Hjørring Vandselskab a/s. Sideløbende med retssagerne ved domstolen har 273 vandselskaber klaget over deres skatteansættelse til ankeinstansen, Landsskatteretten. Landsskatteretten har meddelt vandselskaberne, at behandlingen af disse klagesager er stillet i bero, indtil principsagerne er afgjort ved domstolen.

Ingolf Nielsen er ikke i tvivl om, at dommen vil blive anket. Der står simpelthen for mange penge på spil for de 275 vandværker.

Her må bestyrelsesformand Ingolf Nielsen konstatere, at værket bliver ramt af dommen.

Mens Finn Jessen, der leverer vand til to tredjedele af kommunen forbrugere, altså kan sige, at den ikke vil føre til en ekstraregning for hans kunder, ser det anderledes ud i Videbæk Energiforsyning.

Tirsdag faldt der så dom i sagen i Østre Landsret. Et flertal af de fem dommere blåstemplede Skats beregningsmodel.

På dette punkt blev Skat og vandselskaberne uenige; selskaberne mente, at Skat satte prisen på bygninger og anlæg for lavt, hvilket betød, at vandselskaberne får et lavere fradrag, end de ellers ville have fået.

En uretfærdig dom

- Ender det med, at vi må betale, vil det selvfølgelig ramme forbrugerne. Men jeg tror ikke, det bliver så alvorligt. Skat har kun sat værdien af vort anlæg til fem millioner kroner, selv om vi i 2009 fik at vide, at det var 100 millioner kroner værd, og de kan højst forlange skat af de fem millioner, siger han.

Ingolf Nielsen lægger ikke skjul på, at han er stærkt kritisk over for hele forløbet, der nu foreløbig er endt med dom i Østre Landsret.

- Først forlanger staten, at vi skal lave et aktieselskab. Derefter kommer Skat og siger, at de værdier skal vi betale skat af. Men hvorfor skal vi betale en stor skat, som forbrugerne ikke kan trække fra, spørger han.

Samme holdning har Dansk Vand- og Spildevandsforening, en interesseorganisation for vandselskaberne.

Her mener man, at selskaberne bliver brugt som "malkekøer" til at inddrive en skjult ekstraskat.

Den ser det ud til, at flertallet af forbrugerne her i kommunen slipper for. I Videbæk må de dog formentlig vente en rum tid endnu, før de ser, hvad dommen indebærer.