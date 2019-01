Ringkøbing pigekor er tilbage

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing Pigekor, der synger et bredt udvalg af rytmiske sange inden for genrerne pop, rock, folk og nordisk, søger flere medlemmer.

Derfor holder koret åbne øveeftermiddag de kommende tre onsdage i januar. Første gang i morgen, onsdag den 9. januar fra klokken 17 til 18 på Musikskolen i Ringkøbing.

- Ringkøbing Pigekor er et kor for piger fra 5. til 9. klasse, der elsker sang og sammenhold. Vi arbejder med stemmen og lærer at bruge kroppen til at understøtte sangen. Desuden gør vi brug af solmisation og rytmelære, som giver en god basis for sang, siger den nye korleder Kristine H. Mikkelsen.

Ringkøbing Pigekor har et samarbejde med Ringkøbing Kirke, som giver os mulighed for at komme og synge i kirkerummet.

Her har pigerne mulighed for at arbejde med et mere klassisk præget repertoire, hvor sangen er meget klangbåret og dette understøtter kirkerummet på bedste vis. Desuden giver koret flere koncerter om året.

Tidligere har koret blandt andet optrådt sammen med balletdanserne flere gange, og pigerne sang også for regentparret, da regentparret gæstede Ringkøbing.

- Det eneste, vi kræver af medlemmerne, er, at de har lyst til at synge sammen med andre sangglade piger. Vi har ingen optagelsesprøve, siger Kristine H. Mikkelsen, der står bag pigekoret sammen med Klaus. V. Jensen, organist ved Ringkøbing Kirke.