Ringkøbing: En udstilling med en snes koloristiske billeder af kunstneren Inger Merete Jensen blev lørdag formiddag ferniseret med mavedans. Det skete i Galleri Bit Kjeldsen på Enghavevej, hvor gæsterne foruden værkerne kunne beundre den orientalske dans udført Hanne Dorthe Jensen.

Inter Merete Jensen og Hanne Dorte Jensen er fra Ringkøbing, men søstrene flyttede begge væk som unge. Efter sin uddannelse som typograf på Dagbladet i 1971 rykkede Inger Merete til Aarhus, men vendte for 20 år siden hjem til fødebyen, hvor hun maler sine billeder, med den vestjyske natur som yndet motiv.

Hanne Dorte flyttede til Aalborg, hvor hun stadig bor. Her var et kursus begyndelsen på hendes nu 30 år lange passion for mavedansen, som hun nu underviser i og optræder med.

Under overværelse af godt tyve gæster og galleriejer Bit Kjeldsen gav Hanne Dorte Jensen iført slør, rød nederdel og bh, hvorfra små mønter dinglede, smagsprøver på sin dans.

Øjnene flirtede, mens hoften gav små pikante vrik til tonerne af arabisk musik til stor begejstring for publikum.

- Jeg har altid været glad for at danse og fandt ud af, at mavedans er godt for mig, både psykisk og kropsligt. Nu underviser jeg i det, blandt andet psykiske sårbare, så det kan bruges til mange situationer. Det særlige vrik med hoften kan alle lære, hvis man er tålmodig. Man lærer, hvordan man skal løfte fødderne, bøje i knæene, løfte og vride hoften plus alle de andre ting. Så kommer det til at se rigtigt ud efterhånden, fortalte Hanne Dorte Jensen.

Den todelte dragt fremhæver hofterne, og maven behøver ikke nødvendigvis at være blottet.

Hanne Dorte Jensen vil ikke kalde mavedans erotisk, men derimod sensuel.

- Det erotiske er kun antydet. En mavedanser er bevidst om sine egne grænser, og skal det være flot, skal det ikke være for erotisk. Jeg antyder måske noget, men så heller ikke andet. Når jeg laver noget, der kan anses som lidt frækt, smiler jeg, så det samtidig bliver lidt sjovt, sagde Hanne Dorte Jensen.