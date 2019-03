Ringkøbing-direktører støtter Holstebros folketingskandidat

Ringkøbing: Med mærkesager som 2+1-vejen, lukning af motorvejshullerne ved Herning og krav om flytning af de kystnære møller er det lykkedes for Holstebrokredsens folketingskandidat Anders G. Jacobsen fra Venstre at få opbakning fra to direktører fra Ringkøbing.

Jens Hebroe fra Braüner Retail og hans bestyrelsesformand Lars Vinther Petersen, der er senior director hos Tulip, går nu i en annonce ud og anbefaler at stemme på Holstebro-kandidaten som den lokale mand i Folketinget.

- Vi kender hinanden fra Proctor & Gamble, hvor vi alle har været ansat. Jeg bakker fuldt ud op om Anders G. Jacobsens mærkesager. Da han henvendte sig og spurgte, om jeg ville anbefale ham, sagde jeg ja, siger Jens Hebroe.

Jens Hebroe, der er erklæret Venstremand, afviser at hans anbefaling af Holstebrokredsens kandidat er et fravalg af Ringkøbingkredsens Kenneth Mikkelsen.

- Sådan ser jeg det ikke. Jeg kender Anders, og derfor får han min støtte. Jeg mener ikke, vi skal se så snævert på det lokale, siger han.