Ringkøbing-Skjerns kyst er den mest udsatte i Danmark

Ringkøbing-Skjern: Lovændringen, som giver grundejere bedre mulighed for selv at beskytte deres hjem mod havet, får næppe stor betydning for Ringkøbing-Skjern. Her klarer myndighederne nemlig kystsikringen.

Ringkøbing-Skjerns cirka 50 kilometer lange vesterhavskyst fra Nymindegab i syd til Vedersø Klit i nord er den mest udsatte kyst i Danmark. Her gnaver havet særligt hårdt i landet. Det mest udsatte sted er Husby Klit, hvor der sker en gennemsnitlig tilbagerykning på fire meter årligt. Årgab er næstmest udsat med en tilbagerykning på halvanden meter. Havet ville æde sig gennem klitterne og ind til Vest Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord - hvis altså der ikke blev sandfodret.

- Hvis det skete, ville vi stå med en kæmpe oversvømmelse. Det ville være katastrofalt for huse og marker, siger områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet.Det er naturgivne forhold, der gør nogle steder mere sårbare end andre - nogle steder er der en bugt eller en forhindring, som får havet til at erodere mere.

Ved Kystdirektoratet sandfodring hentes sand og ral op fra havbunden og føres ind på stranden.

Om der skal sandfodres i år, beslutter Kystdirektoratet til foråret, når skaderne gøres op efter vinterstorme, som kan gøre stort indhug på strand og klitter. Foreløbig er kysten blevet skånet i denne vinter.

I øvrigt er kysten ved Krogen lige syd for Husby Klit centrum for en international undersøgelse, der har til formål at analysere og demonstrere, hvordan kysterne kan gøres mere robuste og modstandsdygtige i forhold til erosion og oversvømmelse. Her skal kystprofilets udvikling før og efter sandfodring analyseres for at udvikle og optimere sandfodringen.