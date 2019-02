Ringkøbing-Skjerns energimål bliver mindst et år forsinket

Ringkøbing-Skjern: Det vil ikke lykkes for Ringkøbing-Skjern at blive selvforsynende med grøn energi i 2020, som planlagt.

Det vurderer kommunen selv.

- Vi vedtog for år tilbage en ambitiøs vision om, at vi i 2020 ville være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Det tal når vi tidligst i 2021. Betyder det at vores strategi har spillet fallit? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er stolt over, at vi i 2020 når op på noget, der ligner 93 procent selvforsyning - og jeg er stolt over, at vi har været foregangskommune på den vedvarende energi og dermed har bevist, at en kommune kan bidrage til den grønne omstilling, siger borgmester Hans Østergaard (V) i en pressemeddelelse.

De tørre tal fra 2018 viser da også, at Ringkøbing-Skjern producerer langt mere el fra vindkraft end de øvrige 19 kommuner i Region Midtjylland.

Kommunen står lige nu for knap en tredjedel af den samlede el-produktion fra vindkraft i regionen.

Det lokale energiregnskab siger, at Ringkøbing-Skjern var nået op på en selvforsyning med vedvarende energi på 65,6 procent ved udgangen af 2017, som er den nyeste opgørelse. Det er en stigning på godt syv procent i forhold til for to år siden.

Ifølge leder af Ringkøbing-Skjern Kommunes energisekretariat, Henning Donslund, var 2018 et dårligt vindår, hvor det kun blæste 90 procent af et normalt år.

Derfor er der ikke lagt op til den store energiforøgelse fra 2017 til 2018.

Til gengæld vil det ifølge Donslund for alvor rykke på energiregnskabet, når Vesterhav Syd-møllerne begynder at snurre. Ringkøbing-Skjern må regne halvdelen af den kystnære mølle-energi med i sit energiregnskab.

Det betyder, at der kan lægges 13 procent oveni - og dermed vil tallet - selvforsyningsprocenten - stige til de 93 procent, når de kystnære møller er opstillet.