Ringkøbing-Skjern vil blive topscorer ved ny fordeling af selskabsskat

Ringkøbing-Skjern: Der er udsigt til en gevinst på små 50 millioner kroner - eller 866 kroner pr. borger - til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis selskabsskatten fremover bliver fordelt efter, hvor arbejdspladserne ligger frem for hovedkvarteret.

Det gør Ringkøbing-Skjern til den absolutte topscorer blandt landets kommuner, hvis et nyt forslag fra Dansk Industri bliver gennemført.

Dansk Industri foreslår, at indføre jobbonus på 5.000 kroner for hver privat arbejdsplads i kommunen i stedet for at lade hovedparten af virksomhedernes selskabsskat tilfalde den kommune, hvor hovedsædet ligger.

Borgmester Hans Østergaard (V) er med sit kendskab til Dansk Industris forslag meget positiv.

- Det er svært at være andet, når vi står til en gevinst på små 50 millioner kroner, men jeg synes også, at tankerne bag Dansk Industris forslag er rigtige. Med en jobbonus bliver kommunerne belønnet for at tiltrække og fastholde private arbejdspladser. Samtidig synes jeg, det er rimeligt, at skattepengene også tilfalder de kommuner, hvor værdierne bliver skabt, siger Hans Østergaard.

En af de virksomheder, som vil sørge for flere penge i Ringkøbing-Skjerns kommunekasse, er Vestas, som tidligere havde sit hovedkvarter i Vestjylland, men som i dag ligger i Aarhus.

Mens Ringkøbing-Skjern bliver den helt store vinder af en omfordeling, vil der også være tabere. Billund, som huser Lego, står til at miste 2.750 kroner pr. borger, hvis forslaget blev gennemført, mens Novo Nordisks hjemkommune Ballerup vil miste 1.887 kroner pr. borger.

Det faktum, at nogle kommuner vil miste rigtig store indtægter på selskabsskatten, gør formentlig også forslaget umuligt at realisere, erkender Hans Østergaard.

- Vi kender slagsmålene fra den kommunale udligning. Det er rigtig svært at komme igennem med den slags ændringer, fordi det får så store konsekvenser. Men forslaget fra Dansk Industri betyder, at der bliver sat fokus på produktionsdanmark og den værdi, vi i vores område er med til at skabe. Og det kan blive afsæt til en debat om fordeling, mener borgmesteren.