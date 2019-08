Ringkøbing-Skjern udskyder stor sparerunde - må vente på økonomiaftale

Økonomiudvalget har besluttet at udskyde den afgørende budgetkonference i fem uger i håb om, at den nye regering og KL får landet en økonomiaftale.

Ringkøbing-Skjern: Det vil være som at lægge budget med bind for øjnene.

Hvis byrådet gennemførte sin budgetkonference sidst i august - hvor der skal tages hul på en sparerunde til 300 millioner kroner - som planlagt, ville det ske uden at kende de reelle tal for det kommende budgetår. Den nye regering og Kommunernes Landsforening (KL) har nemlig endnu ikke taget hul på forhandlingerne om en økonomiaftale for 2020. Det sker først i slutningen af august.

Derfor har økonomiudvalget netop besluttet at udskyde budgetlægningen i fem uger og vil derfor først mødes til de afgørende forhandlinger 26.-27 september.

Det er regeringsskiftet, som har forsinket økonomiaftalen. Det betyder dog ikke, at landets kommuner kommer til at arbejde med ekspresfart for at få regnestykkerne til at gå op. Oprindeligt skulle de kommunale budgetter være andenbehandlet 15. oktober. Det frist er udskudt til 5. november.

Borgmester Hans Østergaard (V) krydser fingre for, at økonomiaftalen vil ende med at blive en gevinst for Ringkøbing-Skjern, der som bekendt har lagt op til at spare 300 millioner de kommende fire år.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at følge slagets gang tæt. Vi har et håb om, at vi kan ende med at slippe for alle besparelserne. Men vi ved det reelt ikke. Vi er nødt til at vente på, at der ligger en færdig økonomiaftale, siger Hans Østergaard.