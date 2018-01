Ringkøbing-Skjern-manden er blevet lidt sundere

Sådan lyder konklusionen meget populært sagt, efter at 1.333 mænd på 40, 45 og 50 år lod sig undersøge i projekt Sund Mand, som havde til formål at øge mændenes omsorg for deres helbred og dermed højne sundhedstilstanden i kommunen generelt.

I dag, godt to år efter Dagbladets omtale, kan ordene modereres til "du er stadig for fed - men også lidt sundere".

Bag projektet stod Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, de praktiserende læger og Aarhus Universitet.

2.528 mænd blev inviteret til en helbredsundersøgelse i Ringkøbing Sundhedshus, 1.333 sagde ja tak. Det kan synes som en fiasko, at kun godt halvdelen siger ja til at deltage, men det er faktisk ret højt, målt i forhold til lignende forebyggelsesprojekter.

Mange mænd er bange for læger og gode til at lyve for sig selv og skubbe problemerne fra sig, hvis de kommer til at døje med noget.

»Han tænker jo typisk 'jeg har gang i det hele'. Det kører for ham på arbejdsmarkedet, han skal køre børnene i skole, konen sørger for sund mand derhjemme, så han skal bare passe sit job. Han frygter at få at vide, han er syg og derfor skal foretage et stop i livet. Så går han et år og ser, om det kan løbes væk eller arbejdes væk. 'Det går jo meget godt, så jeg venter'. Han går så først til læge, når det er ved at gå helt galt, fortalte projektleder Christian Valbak.

De deltagende mænd skulle udfylde et spørgeskema om alkohol- og rygevaner, motion, stressfaktorer og mentale sundhed.

Derefter fulgte den fysiske undersøgelse, hvor blev målt blodtryk, undersøgt sukker og kolesterol i en blodprøve, udregnet bmi på basis af vægten og højden, taget taljemål og testet lungefunktion og målt kondition.

Og dommen lød:

28 procent havde for højt blodtryk, 14 procent have forhøjet kolesterolniveau, og 68 procent var moderat eller svært overvægtige. En tredjedel havde et taljemål på op til 94 centimeter, hvilket regnes for normalt, en tredjedel havde et forhøjet taljemål på op til 102 centimeter, og den sidste tredjedel så at sige sprængte livremmen med et taljemål på over 102 centimeter.

12 procent af mændene mente, at de havde et dårligt eller mindre godt helbred. Fem procent sagde, at de havde et dårligt mentalt helbred - altså havde det dårligt psykisk.

27 procent af mændene røg, og 2 procent af alle havde en forringet lungefunktion.

15 procent havde, hvad man kalder en "risikobetonet alkoholadfærd" - altså drikker for meget og for ofte.

45 procent havde et lavt eller meget lavt kondital, kun 22% var fysisk aktive på niveau med de officielle anbefalinger.

Halvdelen af mændene blev anbefalet at opsøge egen læge for at blive behandlet, og tre ud af fire havde en risikoprofil, der krævede livsstilsændringer og eller medicinsk behandling, hvis de ville mindske risikoen for at udvikle sygdomme.

Resultatet var opsigtsvækkende.

»Vi har været meget overrasket over tallene. Også i forhold til den nationale sundhedsprofil, hvor Ringkøbing-Skjern-manden ligger dårligere. Vi ved, at mænd i Ringkøbing-Skjern har en væsentlig lavere fysisk aktivitet end mænd i andre kommuner i Region Midtjylland. Bare tag vægten. 66 procent af mændene er moderat eller meget overvægtige,« sagde Christian Valbak.

Gennemsnitmanden i Ringkøbing-Skjern er ikke den spinkle type. Han har en højde på 180 centimeter og en vægt på 90 kilo. Det giver et bmi på 27,78. Grænsen for overvægt går ved 25.